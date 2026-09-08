Scandal la o primărie din Timiș: un angajat a fost reținut după ce ar fi lovit un localnic

Un bărbat de 32 de ani a fost agresat în sediul Primăriei Ohaba Lungă, județul Timiș, după ce venise să reclame starea unei porți de la școala din localitate.
Un angajat al instituției, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Conflictul a izbucnit în sediul primăriei
Incidentul s-a petrecut luni, 7 septembrie. Potrivit primelor verificări, bărbatul venise la primărie pentru a atrage atenția asupra porții de la școala din localitate, despre care susținea că este într-o stare periculoasă și ar putea cădea.
Localnicul filma în interiorul instituției și încerca să ajungă la primar. Discuția a degenerat, iar pe holul primăriei bărbatul ar fi fost lovit și apoi scos din clădire de două persoane.
Angajatul primăriei era în concediu
Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 10:47. La fața locului, anchetatorii au stabilit, din primele verificări, că bărbatul de 32 de ani ar fi fost agresat de un angajat al primăriei, în vârstă de 52 de ani, care se afla în concediu de odihnă, precum și de un alt bărbat, de 47 de ani.
Angajatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget.
Ce spun autoritățile
IPJ Timiș a transmis că incidentul ar fi pornit „pe fondul unui conflict spontan”. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs altercația și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.
În urma incidentului, cazul a ajuns în atenția autorităților, iar imaginile filmate în interiorul primăriei au ajuns ulterior în mediul online.