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Ce pași trebuie să urmezi dacă ai avut un accident cu o trotinetă electrică
FOTO: Arhivă
Cum să acționezi corect pentru a-ți proteja sănătatea și a obține despăgubirile cuvenite în urma unui incident în trafic.
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