România ocupă ultimul loc în UE la ponderea în PIB a cheltuielilor publice pentru educaţie

Publicat 18 aug. 2026, 13:06 Sursă realitatea.net

Cheltuielile publice pentru educaţie (de la grădiniţă şi până la liceu) în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut (PIB) în anul 2023, o cifră care nu a suferit modificări comparativ cu situaţia din anul 2022, arată datele publicate marţi de Eurostat.

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