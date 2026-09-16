Polițist din Argeș, reținut pentru trafic de persoane și proxenetism. Ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a exploata o femeie

Un polițist de 34 de ani din Argeș a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru trafic de persoane și proxenetism.
Potrivit anchetatorilor, agentul ar fi racolat în 2023 o femeie prin metoda „loverboy”, apoi ar fi determinat-o să practice prostituția atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
Cum ar fi acționat polițistul
Potrivit probatoriului strâns de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii DIICOT, bărbatul ar fi câștigat încrederea victimei prin metoda „loverboy”, după care ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.
Anchetatorii susțin că femeia ar fi fost determinată să practice prostituția în Marea Britanie, dar și în România. Cazul este cercetat în baza acuzațiilor de trafic de persoane și proxenetism, însă acestea reprezintă, în acest moment, acuzații aflate în anchetă.
Anunțurile pentru serviciile sexuale, plătite de suspect
Anchetatorii susțin că, între ianuarie și mai 2026, polițistul ar fi continuat să înlesnească practicarea prostituției de către victimă pe teritoriul României.
Conform informațiilor transmise de autorități, acesta ar fi achitat sume de bani pentru publicarea unor anunțuri prin care femeia își oferea serviciile sexuale. O parte importantă din banii obținuți astfel ar fi ajuns la polițist, potrivit anchetatorilor.
Patru percheziții în dosar
În cadrul anchetei au fost efectuate patru percheziții domiciliare. Polițiștii și procurorii au ridicat sume de bani în lei și euro, precum și bunuri și documente despre care anchetatorii spun că pot avea valoare probatorie.
Acțiunile au avut loc înainte ca procurorii să dispună reținerea agentului, la 15 septembrie 2026.
Polițistul, propus pentru arestare preventivă
După reținerea pentru 24 de ore, procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul Argeș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Instanța urmează să decidă asupra măsurii preventive. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilității penale a persoanei cercetate. Până la o eventuală hotărâre definitivă, acuzațiile formulate de anchetatori nu echivalează cu o condamnare.