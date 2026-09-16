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Guvernul impune casca obligatorie pentru trotinete. Operatorii ripostează
FOTO: Arhivă
Bolt și Lime avertizează că noua reglementare le-ar putea distruge afacerile și ar reduce mobilitatea urbană.
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