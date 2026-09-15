Anca Alexandrescu: „Am susținut întotdeauna protestele și protestatarii pașnici, cei care într-adevăr au venit să-și strige durerea!”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a comentat, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, protestele și incidentele violente care au avut loc în București. Realizatoarea TV a explicat de ce a ales să nu participe la manifestație, susținând că se aștepta ca situația să degenereze. În același timp, jurnalista a transmis că va continua să susțină protestele pașnice și revendicările oamenilor.
De ce nu a mers Anca Alexandrescu la protest
Anca Alexandrescu a explicat că, înaintea protestului, colegii săi au întrebat-o dacă intenționează să meargă în Piața Victoriei. Jurnalista a spus că a ales să nu participe deoarece anticipa posibilitatea ca manifestația să fie deturnată și să apară incidente.
„Ieri, colegii mei m-au întrebat dacă astăzi merg la protest și le-am spus nu, pentru că mă așteptam să se întâmple acest lucru. Nu-mi este frică de furia nimănui. Am primit astăzi foarte multe jigniri și înjurături, lucruri cu care sunt obișnuită. Nu mă tem nici de ceea ce se discută pe dark web și anume se cer date despre numărul mașinii mele, despre mașina mea, ca să fiu urmărită și intimidată.
Nu mă va opri nimic din toate aceste lucruri să spun în continuare adevărul. Am susținut întotdeauna protestele și protestatarii pașnici, cei care într-adevăr au venit să-și strige durerea, au avut întotdeauna spațiu aici la mine, la Culisele Statului Paralel. Inclusiv oamenii din țară care au avut nevoie, am mers împreună cu caravana și cu invitații mei și le-am ascultat păsurile. Unele probleme s-au rezolvat, altele s-au acutizat. Televiziunea nu poate decât să arate și să fie alături de oameni. Televiziunea nu poate schimba lucruri. Le-am spus de nenumărate ori că forța este la voi. Și asta vă spun și astăzi. Numai că forța nu înseamnă violență și agresivitate.
Și forța se manifestă prin numărul mare de oameni care ar trebui să fie în stradă. Da, în 2024 v-am îndemnat să nu ieșiți în stradă și am făcut apel la pace și la calm. Pentru că asta mi-a cerut atunci Călin Georgescu. Și am făcut foarte bine că am făcut acest lucru.
Pentru că știți foarte clar că ni se spunea pe toate canalele că se dorește ca țara să fie băgată în stare de urgență după lovitura de stat și după anularea alegerilor. Cine știe ce nenorocire s-ar fi întâmplat și câți oameni ar fi plătit nevinovați. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, în timpul unui protest pașnic, legitim, cu probleme pe care...ciobanii le spun de ani de zile. Eu am fost noaptea, cred că acum 2 ani sau 3 ani de zile, împreună cu Dana Varga, în stradă, când ciobanii au venit la București, la ora 12 noaptea. Am imaginile, le pot arăta, dar nu este relevant. Cei care au lăsat astăzi să se infiltreze oameni între ciobani, sunt niște iresponsabili. Iar eu nu voi susține niciodată așa ceva. Aseară când am plecat de la televiziune, când am văzut...numărul mare de garduri și jandarmii care deja erau în piața Victoriei, m-am gândit că asta se dorește. O provocare ca astăzi lucrurile să scape de sub control. Sunt convinsă că toți cei care astăzi încă conduc România știu exact care este starea de sprit a populației, pentru că beneficiarii legali de informații primesc periodic informări despre starea națiunii și a poporului. Știau exact că lumea stă pe un butoi de pulbere. Habar n-am cine sunt cei care au fost infiltrați, cine i-a trimis și de ce i-a trimis. De ce însă aș putea să bănuiesc? În urmă cu două luni și ceva, după ultima emisiune cu Călin Georgescu aici la Culisele Statului Paralel, v-am spus niște lucruri. Mare parte dintre ele s-au întâmplat.
V-am spus atunci, însă, că mă tem că în perioada următoare, dacă vor fi proteste legitime în România, vor fi unii care vor încerca să le deturneze în așa fel încât să compromită valul suveranist și să-l dezbine și să creeze impresia că cei care sunt suveraniști sunt agresivi, extremiști, violenți. Astăzi s-au întâmplat astfel de lucruri. Vreau să vă spun ceva.
Eu cred că George Simion a făcut bine că nu s-a dus astăzi în piața Victoriei, pentru că au fost mulți care l-au criticat. N-ar fi făcut altceva decât să gireze aceste violențe. Și da, știu că au fost și membrii AUR. Nu i-am regăsit însă printre cei care s-au comportat violent, aruncau cu pietre și cu sticle. Sunt foarte curioasă cine o fi doamna aceea în tricou alb, cu piatră în mână, pe care a întrebat-o colega mea, Saviana Rusu, ce vrea să facă cu acea piatră? De ce rupeți, oameni buni, bordurile? Pentru că bordurile acelea, să știți că sunt făcute din banii noștri. Credeți că dacă ne vom comporta violent, vom reuși să schimbăm ceva? Credeți că cei care astăzi au fost agresivi și violenți și și-au vărsat năduful pe presă, pe oamenii care n-au fost de acord cu violențele lor, vor duce la o schimbare fundamentală în România? Cei care se comportă așa și care gândesc că numai prin violență se pot schimba lucrurile în România nu sunt cu nimic diferiți de cei împotriva cărora luptă. Ați uitat cum împreună toți i-am condamnat pe cei cu hashtag care se comportau exact la fel? De ce trebuie să facem și noi același lucru?
Eu nu sunt de acord cu asta și nu voi susține niciodată așa ceva. Voi susține toate protestele legitime, pașnice. De altfel am și fost la o serie de proteste. Și am să vă spun de ce n-am venit astăzi la protest. Nu-mi este frică de nimeni. De altfel fac emisiuni din stradă în continuare și mâine am să fiu în față la Palatul Cotroceni. Pentru că situația este extrem de gravă și e nevoie de presiune mediatică, așa mi-au cerut telespectatorii, pe Nicușor Dan, să facă nominalizare mai repede, dacă nu, să declanșeze alegeri anticipate. De ce nu m-am dus astăzi la protest? Pentru că am fost sigură că lucrurile vor degenera. Și nu de frică, ci pentru că știu sigur că atât CNA, cât și cei care susțin puterea, m-ar fi catalogat ca instigatoarea șefă. Pe de altă parte, ceilalți...ar fi folosit ocazia să-și plătească niște polițe. Nu, nu sunt trădătoare. Spun adevărul. Și pe zi ce trece, se dovedește că lozincile și lucrurile care vi se promit nu stau în picioare și nu așa se rezolvă. Mi-au spus unii astăzi că dacă vreau să-i ajut pe ciobani, să mă duc în mijlocul lor. Să mă duc în mijlocul...protestatarilor care astăzi au aruncat cu pietre și cu sticle... să-i aplaud? Nu pot face lucrul acesta. Am spus clar că îi invit la mine în platou, așa cum i-am invitat de mai multe ori, să-și spună năduful. Pentru că astăzi n-au putut. Vocea lor nu s-a mai auzit din cauza deturnării a ceea ce s-a întâmplat acolo. În niciun caz nu aplaud actuala putere. Dimpotrivă. Numărul mare de jandarmi nu face altceva decât să arate că le este frică, pe de o parte și pe de altă parte, faptul că provoacă oamenii. Au mai fost atât de mulți jandarmi. Mi-aduc aminte perfect pentru că stăteam pe scenă alături de Călin Georgescu și de George Simion și am filmat și am arătat inclusiv pe pagina de socializare. Este o modalitate de a-i intimida pe oamenii care au curaj să vină să-și spună păsurile. Nu știu de unde a pornit astăzi tensiunea, de ce au folosit gazele lacrimogene. Și cu siguranță, așa cum s-a întâmplat și în cazul 10 august, nici nu cred că vom afla. Adevărul doar cel de sus îl știe. Aș vrea să le transmit celor care sunt astăzi la conducerea României, că deși au știut că lucrurile vor degenera, s-au ascuns în spatele birourilor și au postat niște mesaje pe rețelele sociale îndemnând la calm și liniște. Oamenii nu mai pot fi calmi. Oamenii nu mai pot fi liniștiți. Iar voi sunteți cei care turnați picătură după picătură pe starea de spirit a românilor. Puneți mâna și faceți ceea ce trebuie, ceea ce este normal într-o democrație. Lăsați-vă, dați-vă jos de la putere, dezlipiți-vă de pe scaune și lăsați poporul să-și decidă soarta. Nu sunteți în stare să puneți un guvern? Întorceți-vă la popor! Astăzi este un avertisment foarte clar și vă spun că nu veți mai putea controla lucrurile. Sunt foarte mulți oameni care astăzi au fost în piață și care sunt convinsă că duși de val... poate că au fost mai agresivi.
Poate că și-au vărsat năduful și pe mine și pe colegii mei, însă nu accept violența. Puteți să ne spuneți orice, nimeni nu este perfect. Așa cum fiecare dintre noi greșește în viață, și noi probabil, de-a lungul anilor, am greșit cu vârf și îndesat. Eu am spus foarte clar aici că dacă se va dovedi că tot ceea ce am spus eu a fost greșit și incorect, eu voi fi cea care va veni în fața dumneavoastră și își va cere scuze.
Până acum însă, se dovedește, am avut dreptate. Dar nu este despre mine. Este despre fiecare dintre voi. Așa cum spuneam mai devreme, în continuare vă spun că forța este la voi. De ce v-am spus mereu acest lucru? Dacă astăzi ar fi fost în stradă cel puțin 100.000 de români, nu numai din București, așa cum pretindeați mulți pe rețelele sociale, din toată țara, poate și din diasporă, cei care ar fi putut, desigur, pentru că oamenii muncesc. Lucrurile ar fi arătat altfel. Un protest pașnic, cum a fost organizat de AUR de mai multe ori cu zeci de mii de oameni și fără astfel de consecințe cum au fost astăzi, a avut un impact mult mai mare decât ceea ce s-a întâmplat astăzi și mă refer asta la noi ca cetățeni. Cei de la putere asta știu să facă cel mai bine.
Să agreseze, să aresteze, să intimideze și să-și trimită forțele de ordine să-i păzească. Se întâmplă în toată lumea lucrul acesta, nu doar în România. Vă voi susține până la capăt pe cei care într-adevăr doriți să vă luați țara înapoi. Am fost împotriva celor care au dat lovitura de stat și au anulat alegerile. Și voi fi împotriva celor care vor să ia țara înapoi tot printr-o lovitură de stat.
Cu așa ceva nu voi fi niciodată de acord, pentru că eu îmi iubesc țara cu adevărat și pentru că îmi doresc ca România să nu mai fie dată exemplu în toată lumea pentru lucruri care nu se întâmplă nici măcar în Africa. Nu cu asta vreau să ne mândrim. România a fost ultima țară din Europa de Est care și-a schimbat dictatorul prin agresivitate...
Unii spun lovitură de stat, alții spun revoluție. Nici acolo nu vom ști niciodată adevărul complet, pentru că băieții știu de ce. Cum nu știm nici ce s-a întâmplat la 10 august, tot pentru că băieții știu de ce. Și probabil că și astăzi băieții știu de ce s-a ajuns la aceste violențe. Cineva își dorește ca suveranismul să fie efectiv măcelărit.
În platou în această seară, la Culisele Statului Paralel, aș putea să spun eroii acestor zile, pentru că sunt curajoșii care au venit la București și au spus că nu pleacă de aici până când revendicările lor nu vor fi rezolvate, pentru că li s-a promis an după an că lucrurile se vor rezolva și ei se afundă din ce în ce mai tare.”
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