Google investește 13 miliarde de euro în Europa. Finlanda devine noul centru pentru infrastructura AI

Google va investi cel puțin 13 miliarde de euro în infrastructura de inteligență artificială din Finlanda în următorii doi ani, aceasta fiind cea mai mare investiție individuală realizată de companie în Europa.
Proiectul include centre de date, extinderea infrastructurii digitale și investiții în energie, pentru a susține dezvoltarea serviciilor bazate pe AI.
Patru locații pentru noua infrastructură
Investițiile vor fi realizate în perioada 2027-2028 și vor viza patru localități din Finlanda: Hamina, Kajaani, Muhos și Vaala. Google va dezvolta noi centre de date și infrastructura necesară pentru funcționarea acestora.
Compania are deja o prezență importantă în Finlanda, unde operează un centru de date la Hamina. Noul proiect va extinde considerabil capacitatea companiei și va susține servicii precum Google Search, Maps și Gemini.
Investiția ar urma să contribuie cu aproximativ 3,6 miliarde de euro anual la economia Finlandei în perioada de construcție, iar proiectele vor susține zeci de mii de locuri de muncă pe durata dezvoltării. După finalizare, infrastructura va genera mii de locuri de muncă permanente.
Google investește și în energie
Centrele de date au nevoie de cantități foarte mari de electricitate, iar Google a inclus în plan și proiecte pentru consolidarea rețelei energetice și dezvoltarea unor surse de energie curată.
Compania a semnat un acord pe 22 de ani cu grupul finlandez Fortum pentru susținerea centralei nucleare de la Loviisa. Google va cumpăra până la 50% din energia produsă de centrală în perioada 2030-2049.
Google va sprijini, de asemenea, dezvoltarea energiei eoliene și instalarea unui sistem de baterii de 94 MW, destinat stabilizării prețurilor în perioadele cu producție redusă de energie eoliană.
De ce a ales Google Finlanda
Clima rece a Finlandei este un avantaj pentru centrele de date, deoarece reduce energia necesară pentru răcirea echipamentelor. Țara are, în același timp, acces la cantități importante de energie cu emisii reduse și o infrastructură digitală deja bine dezvoltată.
Prin noua investiție, Google își extinde capacitatea europeană într-un moment în care cererea pentru servicii de inteligență artificială crește rapid, iar companiile din domeniul tehnologiei concurează pentru acces la energie și infrastructură.