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Moscova decide cui poate vinde Turcia armele sale. Rusia cere ca viitorul cumpărător să fie un stat aliat

Rusia

Rusia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Vrancea ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 17:11

Rusia a transmis că negocierile cu Turcia privind o posibilă revânzare a sistemelor antiaeriene S-400 sunt în desfășurare.

Moscova condiționează însă transferul: echipamentele ar putea ajunge doar la o țară considerată aliată și apropiată de Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat miercuri că Moscova și Ankara poartă discuții pe acest subiect.

Turcia caută o soluție pentru S-400

Turcia a cumpărat sistemele S-400 de la Rusia în 2017, într-o perioadă în care relațiile dintre Ankara și Washington erau tensionate. Sistemele nu au fost folosite în operațiuni militare, ci doar pentru teste. Achiziția a avut însă consecințe asupra relației Turciei cu Statele Unite.

În 2019, Ankara a fost exclusă din programul american F-35, iar în anul următor Washingtonul a impus sancțiuni împotriva Turciei.

Ankara nu poate revinde sistemele fără acordul Moscovei

Turcia încearcă de mai mult timp să rezolve situația creată de achiziția S-400 și să își îmbunătățească relațiile cu Statele Unite.

Un obstacol îl reprezintă însă faptul că Ankara nu deține licența necesară pentru reexportul sistemelor. Din acest motiv, orice transfer către o altă țară are nevoie de acordul Rusiei.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat anterior că Moscova ar putea accepta revânzarea către o țară „responsabilă și legată prin relații amicale” cu Rusia.

Până în prezent, autoritățile de la Moscova și Ankara nu au anunțat ce stat ar putea prelua sistemele S-400.

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