Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din istorie. Zone întinse au rămas fără apă, iar navele sunt blocate

Dunărea a atins luni, 14 septembrie, cel mai mic debit înregistrat de la începutul măsurătorilor hidrologice, pe fondul secetei severe.
La intrarea în România, fluviul transportă aproximativ 1.250 de metri cubi de apă pe secundă, iar efectele sunt vizibile în mai multe zone: nave comerciale și barje au rămas blocate, porturi au fost închise, iar la Cernavodă se intervine pentru menținerea accesului apei către centrala nucleară.
Apa s-a retras zeci de metri
La Corabia, în județul Olt, retragerea Dunării a schimbat complet aspectul zonei portuare. Apa s-a îndepărtat de mal, iar suprafețe mari de nisip și mâl au rămas descoperite.
În unele locuri, diferența față de situația de acum câteva luni este de ordinul metrilor. În zona portului turistic, unde apa avea în urmă cu aproximativ cinci luni o adâncime de circa doi metri, au apărut plante care ajung acum la aceeași înălțime.
Pontoanele și ambarcațiunile au rămas pe uscat sau în zonele cu apă foarte puțin adâncă.
Navigația, grav afectată
Debitul extrem de redus pune presiune pe transportul fluvial. Zeci de nave comerciale și barje sunt blocate, iar în anumite sectoare navigația a fost oprită.
Situația afectează inclusiv transportul de cereale. Cantități importante de grâu și porumb au rămas în depozite, iar fermierii se confruntă cu dificultăți în valorificarea producției.
Problemele apar după ce, la începutul lunii septembrie, debitul Dunării la Baziaș coborâse deja la aproximativ 1.400 mc/s, mult sub media multianuală pentru această perioadă, de aproximativ 3.800 mc/s.
Cernavodă, în centrul atenției
Nivelul scăzut al fluviului reprezintă și o problemă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Dunărea este sursa de apă utilizată în sistemele de răcire ale reactoarelor.
Autoritățile intervin prin lucrări de dragare pentru îndepărtarea bancurilor de nisip care restricționează circulația apei. Măsurile urmăresc menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea în siguranță a centralei.
În luna iulie, Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, pentru a doua oară în istoria centralei.
Seceta continuă să afecteze România
Debitul redus al Dunării face parte dintr-un fenomen hidrologic mai amplu. Prognozele INHGA indică pentru septembrie, octombrie și noiembrie valori ale debitului Dunării sub mediile multianuale.
Seceta severă a afectat în această vară și alte râuri din România, iar temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au accentuat deficitul de apă.
Pentru Dunăre, problema este cu atât mai importantă cu cât fluviul asigură transport, alimentarea unor activități industriale și funcționarea unor obiective energetice importante.
În lipsa unor precipitații consistente în amonte, specialiștii se așteaptă ca presiunea asupra fluviului să continue și în perioada următoare.