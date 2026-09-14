O tânără de 18 ani din Alba și-a luat copilul din grija asistentei maternale. Ce au făcut polițiștii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 17:23

O tânără de 18 ani din județul Alba și iubitul ei au fost reținuți după ce femeia și-a luat copilul, în vârstă de un an și zece luni, din grija unei asistente maternale și a plecat cu el.

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