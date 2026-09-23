Cum se schimbă piața muncii din România: angajat sau independent?

Un studiu realizat în 25 de țări arată că 92% dintre respondenții din România consideră că lucrătorii ar trebui să poată decide singuri când și cât muncesc.
Piața muncii din România trece printr-o perioadă de transformare, iar modul în care oamenii își desfășoară activitatea profesională se schimbă. Pentru tot mai mulți români, criteriile importante atunci când aleg un loc de muncă nu se mai limitează la salariu, ci includ și libertatea de a decide unde și când lucrează.
Munca flexibilă, activitatea de la distanță și posibilitatea de a avea un program adaptat nevoilor personale au devenit elemente importante în relația dintre angajați și angajatori. Date recente arată că 40% dintre angajații români nu ar accepta un nou loc de muncă dacă acesta nu oferă flexibilitate în ceea ce privește locul de desfășurare a activității, în timp ce 42% acordă aceeași importanță flexibilității programului.
Mai multă autonomie în activitatea profesională
O parte dintre români sunt interesați de alternative la modelul tradițional de angajare, inclusiv de activitatea independentă sau de munca prin intermediul platformelor digitale. Principalul avantaj indicat este libertatea de a-și organiza singuri timpul și volumul de muncă.
Un studiu realizat în 25 de țări arată că 92% dintre respondenții din România consideră că lucrătorii ar trebui să poată decide singuri când și cât muncesc. În același timp, 70% susțin păstrarea accesului la formele de muncă flexibilă oferite prin platforme digitale.
Pentru o parte dintre lucrători, această formă de activitate poate reprezenta o alternativă la programul rigid și la prezența permanentă la sediul angajatorului. În plus, 45% dintre românii chestionați consideră că munca prin platforme poate răspunde unor nevoi care nu sunt acoperite suficient de piața tradițională a muncii.
Flexibilitatea, un criteriu tot mai important la alegerea unui job
Preferințele angajaților se reflectă și în deciziile privind schimbarea locului de muncă. Datele disponibile indică faptul că 43% dintre angajații români au părăsit un loc de muncă deoarece acesta nu se potrivea cu viața lor personală, iar 30% au demisionat din cauza lipsei de independență în modul de realizare a activității.
În același timp, există o diferență între ceea ce își doresc angajații și ceea ce oferă companiile. Deși 75% dintre angajatori consideră că o autonomie mai mare poate contribui la implicarea, productivitatea și păstrarea angajaților, 85% dintre aceștia nu le permit salariaților să își stabilească singuri programul de lucru.
Se schimbă modelul tradițional de carieră
O altă tendință este apariția unei cariere mai puțin liniare. În locul unui traseu profesional construit în jurul unei singure companii sau al unei singure specializări, o parte dintre angajați sunt interesați să lucreze în domenii și roluri diferite de-a lungul carierei.
În România, 37% dintre respondenți spun că își doresc o astfel de „carieră de portofoliu”, în timp ce 42% preferă în continuare modelul tradițional, bazat pe evoluția într-un domeniu sau într-o companie.
Tendințele indică astfel o piață a muncii în care flexibilitatea, autonomia și posibilitatea de a combina mai multe forme de activitate devin tot mai importante. Pentru angajatori, provocarea este să găsească un echilibru între nevoia de organizare a activității și așteptările angajaților privind libertatea și adaptarea programului de lucru.