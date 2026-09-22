Mesajul Nadiei Comăneci pentru copii, la 50 de ani de la momentul care a schimbat gimnastica

Nadia Comăneci marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice printr-un proiect dedicat copiilor și sportului.
La 64 de ani, fosta mare campioană s-a alăturat unei campanii prin care tinerii talentați din România primesc acces la burse, îndrumare și sprijin financiar. Pentru gimnastică, Nadia Comăneci va avea rolul de mentor.
Nadia Comăneci, mentor pentru micii gimnaști
Programul lansat de Vodafone include burse pentru copii și adolescenți cu potențial în sport. Cei selectați vor beneficia timp de un an de sprijin financiar și îndrumare din partea unor foști mari sportivi. Nadia Comăneci va coordona partea dedicată gimnasticii, iar Ciprian Marica va avea rolul de mentor pentru fotbal.
Nadia a explicat că își dorește ca experiența sa să fie folosită pentru a-i ajuta pe copiii care aleg sportul și a subliniat rolul acestuia în formarea lor.
„Sportul, lucrul cel mai important cu care poți să educi copilul”, a transmis fosta campioană, vorbind despre proiect și despre oportunitățile pe care generațiile actuale le au pentru a practica sport.
50 de ani de la primul 10
Anul 2026 este dedicat oficial Nadiei Comăneci și marchează o jumătate de secol de la performanța realizată la Jocurile Olimpice de la Montreal.
Pe 18 iulie 1976, la doar 14 ani, gimnasta română a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. La aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, Comăneci a obținut în total șapte note de 10.
„Anul Nadia 2026” este un program național coordonat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu proiecte care pun accent pe sport, educație și generațiile tinere.
Nadia Comăneci: „A fost vorba despre muncă”
Fosta gimnastă a amintit că performanța de la Montreal nu a apărut peste noapte. În mesajele transmise cu ocazia aniversării, ea a vorbit despre anii de pregătire și despre oamenii care au sprijinit-o la începutul carierei.
Comăneci speră ca noua campanie să îi determine pe cât mai mulți copii să descopere sportul și să profite de oportunitățile pe care le au astăzi. Pentru ea, proiectul reprezintă și o modalitate de a transforma aniversarea celor 50 de ani de la primul 10 într-un demers orientat spre viitoarele generații.