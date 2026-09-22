Descoperire șocantă în râul Olt: o tânără a fost găsită moartă într-o valiză

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 18:22

Trupul unei tinere a fost găsit marți după-amiază într-o valiză aruncată în râul Olt, în apropierea unui baraj din comuna Ionești, județul Vâlcea.

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