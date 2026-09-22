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Banda de urgență a autostrăzii: când este permisă oprirea și ce amenzi riscă șoferii
FOTO: Arhivă
Publicat22 sept. 2026, 08:00
Actualizat22 sept. 2026, 09:01
Oprirea este permisă doar în situații justificate, iar folosirea necorespunzătoare a benzii poate duce la amenzi și suspendarea permisului
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