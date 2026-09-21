Kelemen Hunor, avertisment pentru Guvernul Mureșan: „Ceea ce a rămas din vechea coaliție nu are majoritate”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că formațiunile rămase din vechea coaliție nu au suficiente voturi pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.
După retragerea PSD din formula de susținere, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților sunt departe de pragul de 233 de voturi necesar în Parlament. UDMR va continua însă discuțiile înainte de a decide dacă mai susține demersul până la vot.
UDMR continuă negocierile
Kelemen Hunor a spus că reprezentanții UDMR au discutat deja cu Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz și că negocierile vor continua cu PNL și USR.
Formațiunea vrea să analizeze mai întâi programul de guvernare și răspunsurile premierului desemnat la teme precum fiscalitatea, bugetul, investițiile, economia și măsurile pentru persoanele vulnerabile.
„Suntem foarte departe de 233”
Liderul UDMR a subliniat că actuala formulă parlamentară nu poate forma singură majoritatea necesară pentru învestirea Executivului.
Potrivit acestuia, dacă negocierile nu duc la obținerea celor 233 de voturi, UDMR va trebui să decidă dacă merge mai departe cu actuala formulă sau dacă este necesară o altă soluție politică.
„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”, a spus Kelemen Hunor, explicând că nu consideră utilă prelungirea unei crize printr-un vot despre care s-ar ști dinainte că nu poate asigura învestirea Guvernului.
UDMR, între negocieri și o posibilă schimbare de strategie
UDMR urmează să aibă o ședință în care va decide cum va continua. Kelemen Hunor a precizat că formațiunea nu a luat încă o decizie finală și că aceasta va depinde de evoluția negocierilor și de programul prezentat de Mureșan.
Premierul desemnat trebuie să obțină 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului. În prezent, după poziționarea PSD împotriva Guvernului Mureșan, negocierile pentru formarea unei majorități devin esențiale pentru ca Executivul să poată ajunge la vot.