Sorin Grindeanu, mesaj tăios pentru Nicușor Dan: „N-am avut relații calde ca să fie reci acum”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 14:37

Sorin Grindeanu a vorbit despre relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan, pe fondul tensiunilor politice și al negocierilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

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