Politica· 2 min citire

Miruță, la plajă în timp ce NATO este în alertă

Radu Miruță la plajă

Radu Miruță la plajă

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net

Românii sunt speriați de un posibil război, ministrul Apărării stă în vacanță

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, transmite mesaje pe Facebook despre cele trei drone care au fost doborâte în România, asta pentru că toate aceste incidente extrem de grave l-au prins în concediu, în Turcia. În timp ce avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit pentru neutralizarea aparatelor de zbor care au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării, Miruță nu și-a întrerupt vacanța și nu a revenit în România.

În loc ca absența lui Miruță din țară să fie criticată, liderii USR au ales să îi transmită ode publice. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a distribuit un mesaj pe Facebook în care le-a mulțumit piloților și Ministerului Apărării și i-a transmis lui Radu Miruță: „Felicitări!”.

Liderii USR, osanale pentru Miruță

Și fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu l-a felicitat pe Radu Miruță pentru succesul piloților. „ Nu o spun ca o laudă, dar în 12 luni, echipele USR care au condus acel minister au făcut mai multe decât PSD-iștii în 3 ani.„ a scris Moșteanu.

În concediul său, Miruță a fost cazat la un resort de cinci stele din Antalya, unde turiștii beneficiază de servicii all inclusive. Restaurante, piscine, plajă privată, spa și facilități dedicate familiilor cu copii. Potrivit documentelor publicate, sejurul a fost pentru trei persoane, pe durata a șapte nopți, cu transportul cu avionul și toate mesele incluse.

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