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Cutremur într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

Cutremur în România

Cutremur în România

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 07:48
Sursărealitatea.net

Un cutremur slab s-a produs luni dimineață într-o zonă mai puțin obișnuită pentru activitatea seismică din România. Seismul a fost înregistrat în Muntenia, județul Brăila, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a avut loc pe 27 iulie 2026, la ora 04:21:10, și a avut magnitudinea de 2,3. Seismul s-a produs la adâncimea de 18,7 kilometri.

Seismul, localizat la sud de Brăila

Cutremurul s-a produs la 39 de kilometri sud de Brăila, la 52 de kilometri sud de Galați și la 53 de kilometri est de Buzău. Seismul a fost localizat, de asemenea, la 64 de kilometri sud-est de Focșani și la 68 de kilometri nord de Slobozia.

Zona Brăila nu se numără printre regiunile cunoscute pentru o activitate seismică intensă, precum zona Vrancea, motiv pentru care producerea unui cutremur aici este considerată mai neobișnuită. Magnitudinea redusă indică însă un seism slab.

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