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Cutremur într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur în România
Publicat27 iul. 2026, 07:48
Sursărealitatea.net
Un cutremur slab s-a produs luni dimineață într-o zonă mai puțin obișnuită pentru activitatea seismică din România. Seismul a fost înregistrat în Muntenia, județul Brăila, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
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