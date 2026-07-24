AUR: Drona doborâtă la Padina (Buzău): reușită tactică a militarilor, eșec strategic al guvernării

Publicat 24 iul. 2026, 13:08 Sursă Realitatea.net

Doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian național reprezintă o acțiune executată cu profesionalism de către piloții și personalul Forțelor Aeriene Române. Militarii și-au îndeplinit misiunea, au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol.

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