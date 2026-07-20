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Șofer din Focșani cu alcoolemie uriașă, rănit după ce s-a răsturnat pe DN 2D

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 20 iul. 2026, 09:43

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Focșani, a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 20 iulie 2026, pe drumul național DN 2D.

În jurul orei 02:45, acesta conducea un autoturism din direcția Bolotești către Focșani, când ar fi pierdut controlul asupra volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat cu mașina.

În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la o unitate medicală, pentru a primi îngrijirile de specialitate necesare. Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit monitoruldevrancea.ro

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. 

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