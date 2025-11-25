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Politica· 2 min citire
Marius Budăi, atac devastator la Bolojan: „Austeritatea nu funcționează!"
Marius Budăi, atac devastator la Bolojan: „Austeritatea nu funcționează!"
"Transformă o problemă bugetară într-o criză economică generalizată”
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