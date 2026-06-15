Crin Antonescu, verdict dur pentru Ilie Bolojan: A fost unul dintre cei mai slabi premieri – VIDEO

Analiză‑șoc făcută de Crin Antonescu în privința crizei politice care macină România. În contextul desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier de către Nicușor Dan, fostul președinte al PNL susține că Ilie Bolojan a fost unul dintre cei mai slabi premieri din istoria României. Totodată, Crin Antonescu a scos în evidență faptul că și partidul AUR ar fi trebuit să participe la negocieri.
Fostul lider al PNL și candidat la Președinție, Crin Antonescu, lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, în plină criză internă a liberalilor. „Mi se pare jenant. Dl. Bolojan a fost un premier foarte slab, unul dintre cei mai slabi, dacă analizăm la rece datele și realitățile guvernării sale”, afirmă Antonescu.
El continuă criticile și spune că mandatul de premier al lui Bolojan a fost „aproape catastrofal”. „Din punctul de vedere al dialogului social, zero. Zero politică externă pentru România, nu pentru Ucraina sau Moldova”, subliniază fostul președinte al PNL.
Antonescu avertizează și asupra efectelor politice ale ascensiunii lui Bolojan: „Ceea ce e enervant e că face Bolojan 30–40%, iar PNL după el. Un partid de 14%, cu un om care și‑a dovedit incompetența, ține în loc o țară. Să asistăm la această ‘bolojaniadă’ în timp ce țara stă pe loc e într‑adevăr enervant”. În final, el punctează că „nimeni nu are dreptul să elimine partidul AUR, votat de cetățeni”.