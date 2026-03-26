Cum vrea Bolojan să rupă mișcarea suveranistă. Încercări de apropiere de AUR

Disperarea sistemului atinge cote maxime! Și a aliniat toate săgețile și ar încerca să rupă o parte din grupul AUR din Parlament pentru o viitoare majoritate parlamentară. Se conturează tot mai mult scenariul unei încercări disperate a oamenilor din partidul lui Bolojan de a atrage aleși din partidul lui Simion.

Totul, pentru o susținere masivă pentru actualul premier, în special în scenariul unei ruperi a coaliției de Guvernare. Ultima declarație cel puțin surprinzătoare vine din partea liderului senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Acesta susține că suveraniștii nu pot fi ignorați, ținând cont că AUR este pe primul loc în topul preferințelor românilor la viitoarele alegeri.

„Eu nu pot să implic Patridul Național Liberal, dar dacă vreti părerea mea, eu cred că într o situație de criză profundă, cum este în momentul de față, dacă AUR vrea sa susțină un guvern, nu o să-l impiedice nimeni niciodată, să nu fim ipocriți. Și-au adus în conducere oameni care au și un anumit tip de imagine publică și sunt buni comunicatori. Nu poti sa ignori AUR.



De altfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în ultimul timp s-a văzut că PNL face „cu ochiul” și încearcă o apropiere de AUR.



„Cred că am vazut mai mult de atât, în ultimele 24 ore, am văzut și bezele trimise de reprezentanți ai PNL catre AUR. PSD nu va sustine niciun guvern minoritar si nu face majoritate cu AUR. Aștept același răspuns și din partea altora”, a spus Sorin Grindeanu.



Premierul Ilie Bolojan refuză să spună clar dacă PNL vrea să rămână la putere, cu susținerea unor oameni din AUR. Liderii-cheie din partid care i se opun lui Bolojan au venit, însă, cu mesaje tranșante împotriva unui astfel de scenariu. Printre ei, Alina Gorghiu:



„Am cerut ca în rezoluție, să precizăm că orice colaborare cu AUR este un lucru interzis pentru PNL”

Reacția vine după ce, potrivit unor surse, în cadrul discuțiilor de luni seara, de la Vila Lac, Ilie Bolojan a evitat un vot pe o poziționare clară a partidului față de AUR. De altfel, liderului PNL îi convine să păstreze cală o astfel de varaiantă.

Lider PNL: ”Nu vrem guvern cu AUR, dar nu poate fi ignorat”



Alina Gorghiu: „Vreau în proiectul de comunicare publică să fie explicit: nu cu AUR, dacă mai vrem să fim frecventabili. Pentru că, de două zile, văd în presă povestea asta. Cred că noi trebuie să facem această demarcație clară între noi și acești extremiști. Dumneavoastră ați vrut să fiți premierul acestei coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în coaliție atunci când ceva nu merge în coaliție, cel care e de vină e premierul.”

Ilie Bolojan: „Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare.”

Hubert Thuma: „Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR. Vă doriți un proiect al PNL care să nu fie remorca PSD-ului, dar nici a USR-ului.”

Alina Gorghiu: „Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare, să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare înseamnă că noi generăm criză politică.”



În fața întrebărilor repetate din sală privind scenariile de după o eventuală cădere a Guvernului, Ilie Bolojan ar fi refuzat să ofere clarificări. După ce mai mulți lideri au întrebat dacă PNL ar rămâne în opoziție sau ar intra iar la guvernare cu alți parteneri, Bolojan a afirmat că „nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem”, potrivit surselor.



Întrebat despre tensiunile de la ședința partidului de la Vila Lac, Ilie Bolojan nu a negat că a refuzat un vot privind AUR.



„Jurnalist: Este adevărat că v-ați opus în ședința de aseară a PNL unei rezoluții care să interzică o colaborare, fie și punctuală cu AUR?

Ilie Bolojan: Nu. Am făcut o propunere de rezoluție. La această propunere de rezoluție s-au făcut tot felul de propuneri pentru a se mai face adăugiri și mi s-a părut normal să spun atâta trebuie să spunem, cât trebuie să spunem.”



Referitor la eventualele speculații că PNL ar putea negocia proiecte cu opoziția, premierul a evitat un răspuns clar și a preferat să arunce săgeți către social-democrați.



”În fiecare zi se fac speculații, dar problema de fond este să ai o guvernare care se bazează pe oameni serioși, care lucrează dimineața până seara pentru țară, care își respectă înțelegerile, care duc proiectele la capăt și în felul acesta dispar toate speculațiile. Când nu se întâmplă asta, speculăm”, a spus Ilie Bolojan.



Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a venit cu un punct de vedere vehement în acest context. El respinge categoric că AUR ar negocia cu PNL pentru susținerea unui guvern liberal.

„Nu avem nicio discuție legată de guvernare sau susținere parlamentară a unui guvern cu nici unul din partidele din coaliție, nici cu PNL, nici cu PSD. Nu există nicio discuție, nici George Simion nu a vorbit cu Ilie Bolojan, nici eu nu am discutat cu vreun reprezentant al PNL pe această temă”, a declarat Petrișor Peiu pentru o publicație.

