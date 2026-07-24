ROMATSA estimează în 2026 un profit de 45,26 milioane de lei, în scădere cu 51,89%
ROMATSA
Numărul mediu de salariaţi - 1.694 - a fost estimat în creştere.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2026 al ROMATSA prevede un profit în valoare de 45,26 milioane de lei, în procent de 48,11% faţă de rezultatul brut realizat anul trecut, care s-a ridicat la 94,072 milioane de lei, după ce regia a inclus unele prognoze şi ipoteze actualizate de trafic şi inflaţie.
otrivit Instrumentului de motivare ce însoţeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome 'Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA', lansat în consultare publică, veniturile totale în valoare de 2,029 miliarde lei au fost estimate în creştere cu 5,47% faţă de nivelul realizat la data de 31.12.2025. În structură, veniturile totale cuprind: veniturile din exploatare, prognozate la 2,025 miliarde lei, cu o pondere de 99,80% în veniturile totale, şi veniturile financiare, de 4 milioane lei, cu o pondere de 0,20% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare au fost estimate în creştere cu 6,11% faţă de nivelul realizat al acestora la data de 31.12.2025. Veniturile din serviciile navigaţie aeriană reglementate, în sumă de 1,975 miliarde lei, cu o pondere de 97,57% în total venituri de exploatare, au fost estimate în creştere cu 6,06%, ca urmare a creşterii traficului aerian, precum şi a evoluţiei tarifelor unitare.
Veniturile din serviciile de navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, estimate la 34,717 milioane lei, cu o pondere de 1,71% în veniturile de exploatare, au fost estimate în creştere cu 29,38% faţă de nivelul realizat la finele anului trecut.
Veniturile din rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană, în valoare de 13,5 milioane lei, cu o pondere de 0,67% în veniturile de exploatare, reprezintă suma aprobată prin bugetul de stat pentru anul 2026 pentru rambursarea zborurilor scutite şi sunt în scădere cu 10,81% faţă de cele realizate la data de 31.12.2025.
Veniturile financiare au fost estimate în scădere cu 73,91%, ca urmare a prevederii unor venituri din dobânzi la disponibilităţile plasate, inferioare celor realizate în 2025.
Cheltuielile totale, în sumă de 1,983 miliarde lei, au fost estimate în creştere cu 8,42% faţă de nivelul realizat la data de 31.12.2025. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, estimate la 1,963 miliarde lei, deţin o pondere 98,98%, iar cheltuielile financiare, în valoare de 20,325 milioane lei, au o pondere de 1,02%.
În categoria cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu personalul sunt prognozate la 1,632 miliarde lei şi au o pondere de 83,14%, alte cheltuieli de operare sunt programate la valoarea de 267,372 milioane şi au o pondere de 13,62%, iar cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale sunt estimate de regie la 63,589 milioane lei şi au o pondere de 3,24%.
'Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,632 miliarde lei, au fost estimate în anul 2026, în creştere cu 7,28% faţă cele aprobate în 2025 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025 şi în creştere cu 3,94%, respectiv cu 61.862,77 mii lei faţă de nivelul realizat al acestora în anul 2025, care a fost de 1.570.261,98 mii lei. Creşterea faţă de nivelul realizat în anul 2025 se datorează: majorării cheltuielilor de natură salarială cu 24.608 mii lei (în urma actualizării salariilor cu inflaţia prevăzută în planul de performanţă, dinamicii de personal aprobată până la finele anului 2026, majorării cheltuielilor sociale), creşterii cheltuielilor cu asigurările sociale şi altor obligaţii legale cu suma de 17.679,38 mii lei, a altor cheltuieli cu personalul cu suma de 22.234,08 mii lei (creştere compensaţii pentru salariaţii care au dreptul să se pensioneze la limită de vârstă, anticipate, redimensionarea nivelului cheltuielilor cu adaosul variabil, prima şi adaosul de compensare pe baza ipotezelor actualizate), precum şi influenţelor rezultate din diminuarea cheltuielilor prevăzute pentru contractele de mandat cu suma de 2.659,55 mii lei', se menţionează în document.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 1,156 miliarde lei, sunt programate în anul 2026 în creştere cu 8,41% faţă de nivelul aprobat în anul 2025 (1,067 miliarde lei) şi cu 2,17% faţă de nivelul realizat al acestora în 2025 (1,132 miliarde lei) şi sunt formate din: cheltuieli cu salariile - 1,112 miliarde lei (+8,30% faţă de valoarea aprobată conform Ordinului Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025 şi cu 1,49% mai mari faţă de nivelul realizat al acestora în anul 2025) şi bonusuri - 45,495 milioane de lei (în creştere cu 11,21% faţă de valoarea aprobată conform Ordinului Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025, respectiv cu 22,34% faţă de nivelul realizat în anul precedent).
Creşterea cheltuielilor de natură salarială programate în anul 2026 se datorează: majorării salariale datorată creşterii de trafic şi a inflaţiei asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană, în valoare de 63,056 milioane lei; majorării salariale conform dinamicii de personal planificate în baza planului de performanţă aprobat pentru a patra perioadă de referinţă (2025 - 2029) în valoare de 18,07 milioane lei; majorărilor salariale datorate modificării elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă în valoare de aproximativ 2,744 milioane lei; creşterii salariale datorată asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariaţii care au îndeplinit condiţiile de avansare/promovare în anul 2025, dar care nu au fost promovaţi/avansaţi, precum şi pentru cei propuşi în anul 2026, în valoare de 1,293 milioane lei; creşterii bonusurilor cu suma de 4,588 milioane de lei pe fondul majorării cheltuielilor cu protecţia socială cu 1,528 milioane lei, a tichetelor de masă, cu 366.960 lei şi majorării valorii cheltuielilor sociale cu 2,693 milioane lei, ca urmare a adaptării nivelului acestora la dinamica de personal, creşterii ajutoarelor medicale acordate salariaţilor pentru boli grave, deosebit de grave şi incurabile, precum şi acordarea de cadouri în bani salariaţilor cu ocazia Crăciunului, Paştelui şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.
De asemenea, cheltuielile aferente contractului de mandat sunt programate la 4,092 milioane lei, în scădere cu 39,39% faţă de nivelul realizat în anul 2025, urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 158/2025 de modificare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele sunt alocate astfel: pentru directori - 1,619 milioane lei; pentru Consiliul de Administraţie - 2,474 milioane lei.
'Durata mandatului, atât pentru directorul general cât şi pentru membrii Consiliului de Administraţie, este de 4 ani, mandatele fiind încheiate pe selecţie până la data de 30.05.2028', se arată în proiect.
Documentul mai indică majorarea în 2026 a cheltuielilor aferente contribuţiei României la Eurocontrol cu 6,08 milioane lei.
Sursele de finanţare a investiţiilor sunt prevăzute pentru anul 2026 la nivelul de 67,053 milioane lei, în procent de 75,81% faţă de nivelul realizat al acestora în anul 2025, şi vor fi asigurate, în principal, din amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale şi din costul capitalului prevăzut în bazele de cost pentru activitate de rută şi de terminal reglementat.
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, în valoare de 1,198 milioane lei/persoană, a fost estimată în creştere cu 4,35% faţă de cea realizată în anul 2025.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2026 este de 1.755 salariaţi, estimat în scădere cu 26 salariaţi faţă de cel aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025, prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025, şi în creştere cu 41 faţă personalul existent la finele anului 2025.
Numărul mediu de salariaţi - 1.694 - a fost estimat în creştere cu 18 faţă de numărul mediu realizat anul trecut.
'Creanţele restante, în valoare de 91,675 milioane lei, au fost menţinute de regie aproximativ la nivelul realizat în anul 2025, luând în considerare creşterea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută şi de terminal valabile în anul 2026, cât şi gradul de încasare al facturilor emise pentru servicii de navigaţie aeriană de terminal, precum şi faptul că CNTAR TAROM - SA şi HISKY EUROPE SRL nu vor închide soldul restant şi nici acoperi soldul curent până la finele anului 2026', se subliniază în proiect.
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