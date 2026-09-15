Prețurile carburanților, 15 septembrie 2026. Benzina și motorina rămân în jurul pragului de 10 lei pe litru

Prețurile carburanților din 15 septembrie 2026 se mențin în jurul pragului de 10 lei pe litru în cea mai mare parte a țării. Cea mai ieftină benzină se găsește în județul Dâmbovița, la 9,82 lei pe litru, în timp ce în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța prețurile se apropie de 10 lei.
Prețurile benzinei și motorinei se mențin marți, 15 septembrie, în jurul pragului de 10 lei pe litru în aproape toată țara. Potrivit datelor disponibile, cea mai ieftină benzină poate fi cumpărată în comuna Slobozia Moară, din județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,82 lei. Prețurile carburanților din 15 septembrie 2026 arată diferențe mici între marile orașe, însă benzina rămâne foarte aproape de nivelul de 10 lei pe litru în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină
Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară se vinde în comuna Slobozia Moară, din județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,82 lei. În celelalte zone analizate, prețurile benzinei și motorinei rămân apropiate și se mențin în jurul pragului de 10 lei pe litru. În București și Iași, benzina se vinde cu 9,91 lei pe litru, iar în Cluj-Napoca și Timișoara prețul este de 9,89 lei pe litru. În Constanța, șoferii plătesc tot 9,91 lei pentru un litru de benzină.
Cât costă GPL-ul în marile orașe
Prețurile sunt mai mici în cazul GPL-ului. În București, un litru se vinde cu 4,63 lei, iar în Cluj-Napoca prețul ajunge la 4,64 lei pe litru.
În Timișoara și Iași, GPL-ul se vinde cu 4,69 lei pe litru. Diferențele dintre orașe sunt, așadar, reduse, de câțiva bani pe litru.
Benzina s-a scumpit față de luna trecută
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,1%. Pentru un rezervor de 50 de litri, această majorare înseamnă un cost cu 19,5 lei mai mare decât în urmă cu 30 de zile.
În cazul motorinei, evoluția este diferită. Prețul mediu al unui litru a scăzut cu 2,4%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 13 lei mai puțin decât în urmă cu o lună, conform peco-online.
Astfel, prețurile carburanților din 15 septembrie 2026 arată o scumpire a benzinei față de luna precedentă, în timp ce motorina a înregistrat o ieftinire în același interval.
Petrolul Brent a trecut din nou de 100 de dolari pe baril
În ultima săptămână, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril. Pe 13 septembrie, cotația era de aproximativ 104,6 dolari pentru un baril.
Prețul petrolului influențează costul carburanților, însă modificările cotației barilului nu se regăsesc automat și în aceeași proporție în prețurile de la pompă. Între prețul petrolului brut și suma plătită de șoferi pentru un litru de carburant intervin mai multe costuri. Este vorba despre cheltuielile de rafinare, transport și distribuție, dar și despre marjele comerciale, cursul valutar și taxele aplicate carburanților. Toți acești factori contribuie la formarea prețului final al benzinei și motorinei.