Social· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Dr. Eduard Nica, în premieră, despre unul dintre cele mai dificile momente trăite într-o expediție montană

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 sept. 2026, 11:59

Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre unul dintre cele mai dificile momente trăite într-o expediție montană: pierderea unui coleg la altitudinea de 6.500 de metri.

„Am pierdut un coleg de expediție, pe coborâre, la altitudinea de 6.500 m. O luase mult înainte, a deviat de la traseu, a încercat să se redreseze, iar după zece minute am ajuns la el. Era, însă, prea târziu. Am încercat manevre de resuscitare, dar, din păcate, n-am reușit… Decedase.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 11 septembrie, de la ora 15:00.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dr eduard nicapodcast realitateaexpeditie montana

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe