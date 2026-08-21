Economie· 2 min citire

Documentul prin care Guvernul Bolojan sărăcește românii. Ce tăieri se fac în legea salarizării

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat21 aug. 2026, 08:29
SursăRealitatea PLUS

Proiectul legii salarizării pregătește o reducere a valorii de referință folosite la calcularea veniturilor angajaților de la stat. Indicatorul ar urma să scadă de la 4.100 la 4.000 de lei, deși sindicatele au cerut majorarea lui la nivelul salariului minim brut, de 4.325 de lei. Aplicarea noii valori, împreună cu reducerea sporurilor, riscă să ducă la scăderi de venituri pentru mai multe categorii de bugetari, conform Realitatea PLUS.

Cum vor fi calculate salariile

Veniturile angajaților de la stat sunt stabilite prin înmulțirea valorii de referință cu coeficienții prevăzuți pentru fiecare funcție în lege. Reducerea indicatorului la 4.000 de lei va influența automat rezultatul final al calculului, chiar înainte de aplicarea modificărilor pregătite pentru sporuri. Efectele exacte vor depinde de coeficientul fiecărui post și de celelalte componente salariale care vor rămâne în forma finală a proiectului.

Valoarea de referință de 4.000 de lei ar urma să fie folosită pentru salariile din decembrie 2026. Pentru anul 2027, indicatorul va fi stabilit prin aplicarea cursului mediu de schimb leu-euro și prin raportare la datele elaborate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Aceste informații vor fi pregătite de experții instituției și prezentate ulterior Guvernului.

Guvernul va putea modifica valoarea prin hotărâre

Proiectul îi oferă Guvernului posibilitatea de a modifica ulterior valoarea de referință printr-o simplă hotărâre. Executivul o va putea crește, dar și reduce, fără să fie necesară adoptarea unei noi legi în Parlament. Prevederea lasă astfel nivelul viitor al salariilor din sectorul public la dispoziția deciziilor luate de Guvern.

Scăderea inițială de la 4.100 la 4.000 de lei alimentează temerile că posibilitatea de modificare va fi folosită mai degrabă pentru noi reduceri decât pentru majorări. În același timp, diminuarea sporurilor va pune o presiune suplimentară asupra veniturilor. Forma finală a legii va arăta ce categorii pierd bani și cât de mari vor fi scăderile.

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