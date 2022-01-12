Economie· 2 min citire

De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii

De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii

De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 12 ian. 2022, 08:31

Marius Budăi a declarat că este conștient despre inechitățile din sistemul de pensii

Ministrul Muncii a declarat pentru Realitatea Plus că 2,45 de milioane de români aveau pensia sub medie și nu aveau cum să trăiască cu banii pe care îi primeau. Marius Budăi a declarat că este conștient despre inechitățile din sistemul de pensii.

„Să vă explic și motivul pentru care nu toți au primit această majorare de 1600 de lei! 2,45 de milioane de români seniori au sub pensia medie. O jumătate din pensionari din totalul țării! Un număr foarte mare. Trebuia să găsim o soluție și asta a fost soluția depusă de noi pentru că a stat la baza la construcției bugetului pe 2022.

Vreau să precizez că cei care nu au primit banii înseamnă că aveau și alte indemnizații și pensii. Această măsură a fost gândită pentru cei care au până sau egal cu 1600 de lei’’ a declarat Ministrul Budăi.

Întrebat cum va arăta anul 2022 pentru pensionari, ministrul s-a abținut să promită ceva, dar a dat asigurări că vă face tot posibilul ca veștile să fie bune.

„Anul acesta sper că vom avea o veste bună, însă vreau să vă spun că nu mi-aș permite niciodată să îi mint pe bunici și părinți. Tocmai din acest motiv mă abțin pentru moment să vă spun cum vă arăta 2022 pentru ei", a precizat oficialul.

Acesta a mai vorbit și despre pensiile mamelor cu mai mulți copii, dar și despre pensia de urmaș.

„O să vă explic ce se întâmplă cu pensia de urmaș. Acum suntem în situație în care 50% se  recalculează dacă pensia soțului este mai mare decât pensia celui rămas în viață, așadar se acordă pensia celui decedat soțului în viață, dacă aceasta era mai mare. Referitor la pensia mamelor cu mai mulți copii, trebuie sa le transmit, că acestea pot ieși la pensie mai devreme”, a mai declarat Marius Budăi. 

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