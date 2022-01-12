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Economie· 2 min citire
De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii
De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii
Marius Budăi a declarat că este conștient despre inechitățile din sistemul de pensii
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