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Furtunile au lovit 20 de localități din Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București. Bilanțul IGSU -FOTO
FOTO: IGSU
Publicat22 iul. 2026, 15:58
SursăRealitatea.Net
Furtunile și ploile abundente au făcut prăpăd în 20 de localități din județele Dâmbovița, Ilfov și Prahova. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, îndepărtarea copacilor doborâți și a elementelor de construcție desprinse de vânt, în urma fenomenelor meteo severe.
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