Un bătrân de 70 de ani, aproape spulberat de un șofer care nu l-a putut evita
Motocicletă lovită
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați ieri cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Anghel Saligny din municipiul Focșani.
Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, din orașul Odobești, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 70 de ani, din municipiul Focșani.
În urma evenimentului rutier, conducătorul motocicletei a fost rănit ușor și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.
