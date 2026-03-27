Un bărbat a fost arestat preventiv pentru o agresiune sexuală comisă față de o minoră

Vrânceanul de 68 de ani era șofer pe microbuzul școlar

La data de 16 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost atinsă în zona intimă de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, în timp ce se deplasa cu microbuzul școlar către unitatea de învățământ din comuna Mera.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, iar cercetările au fost continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

În urma probatoriului administrat, la data de 26 martie a.c., bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat în fața instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.