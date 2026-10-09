Un adolescent din Focșani, victima unei agresiuni după un conflict spontan. Ce au anunțat polițiștii

Un adolescent în vârstă de 17 ani ar fi fost agresat fizic de trei tineri, joi seară, 8 octombrie 2026, în municipiul Focșani.
Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 21:24 cu privire la izbucnirea unui conflict, iar în acest caz au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.
Poliția a fost alertată în cursul serii
Potrivit primelor informații, conflictul ar fi izbucnit spontan. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au intervenit după ce au fost anunțați despre incident.
Din verificările inițiale a reieșit că adolescentul ar fi fost agresat de alți trei tineri. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre motivul disputei sau despre eventualele leziuni suferite de victimă.
A fost deschis un dosar penal
În urma incidentului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun.
Până la finalizarea anchetei, împrejurările prezentate reprezintă informații preliminare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.