Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 08:27

Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie 2026, la ora 05:26, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost localizat la o adâncime de 140 de kilometri.

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