Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie 2026, la ora 05:26, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost localizat la o adâncime de 140 de kilometri.
Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), epicentrul seismului a fost situat la 34,3 kilometri vest de Focșani și la 69,5 kilometri nord de Buzău. Distanța față de alte centre urbane din apropiere include 76,2 kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad, 89,1 kilometri sud de Bacău și 90,5 kilometri est de Brașov.
Contextul activității seismice recente în zona Vrancea
Noul seism survine la doar trei zile după cutremurul puternic înregistrat miercuri, 18 noiembrie 2026, în aceeași zonă seismică. La acea dată, mișcarea tectonică s-a produs la ora 02:48 și a avut magnitudinea de 5,7, la o adâncime de 120,8 kilometri.
În cursul zilei de miercuri, activitatea seismică a continuat cu încă două cutremure în zona Vrancea, cu magnitudinile de 2 și 3,1. Comparativ, seismul de sâmbătă a avut o magnitudine mai mică și s-a produs la o adâncime mai mare decât cel din 18 noiembrie.
Alte evenimente seismice înregistrate în 2026
Zona Vrancea a fost afectată de mai multe mișcări seismice în ultimele luni ale anului. Printre acestea se numără cutremurul din 19 octombrie, cu magnitudinea de 4,8, precum și o serie de cinci seisme la sfârșitul lunii august, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4.
Activitatea a continuat și la începutul toamnei: pe 1 septembrie au fost înregistrate două cutremure, cu magnitudinile de 3 și 3,3, iar pe 6 septembrie s-a produs un alt seism, cu magnitudinea de 4,1. Cel mai puternic dintre evenimentele menționate rămâne cel din 18 noiembrie, în timp ce seismul de sâmbătă este cea mai recentă mișcare tectonică prezentată în datele INFP.