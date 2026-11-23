Trei bărbați, cu vârste între 21 și 30 de ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile după ce s-au implicat într-un conflict violent în Mărășești, pe 21 noiembrie.
Incidentul a avut loc la data de 21 noiembrie 2026, în jurul orei 11:30, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mărășești au fost sesizați de o femeie despre un scandal public.
Conflictul a degenerat în agresiuni fizice și amenințări reciproce
Potrivit IPJ Vrancea, verificările efectuate au stabilit că doi bărbați au fost agresați fizic de către un al treilea bărbat, pe fondul unui conflict spontan. Ulterior, persoanele implicate s-au adresat reciproc amenințări cu acte de violență, având asupra lor obiecte care ar fi putut fi folosite în acest scop.
Măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru o perioadă de 60 de zile
Cei trei bărbați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, pe 21 noiembrie, în urma administrării probatoriului. A doua zi, pe 22 noiembrie, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.