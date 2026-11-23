Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 16:25

Trei bărbați, cu vârste între 21 și 30 de ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile după ce s-au implicat într-un conflict violent în Mărășești, pe 21 noiembrie.

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