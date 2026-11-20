Aproximativ 1.750 de consumatori din Vrancea au rămas fără energie electrică. 11 localități din patru comune sunt afectate, în plin Cod roșu de vânt.
Vremea extremă provoacă probleme în județul Vrancea, unde aproximativ 1.750 de consumatori au rămas fără energie electrică vineri dimineață, 20 noiembrie. Situația este cu atât mai dificilă cu cât județul se află sub avertizare Cod roșu de vânt puternic, iar rafalele pot atinge viteze deosebit de periculoase, în special în zonele montane.
Potrivit informațiilor disponibile, întreruperile de curent afectează 11 localități din patru comune. Echipele operatorului de distribuție au fost mobilizate în teren pentru identificarea defecțiunilor și remedierea avariilor.
11 localități din Vrancea, afectate de întreruperile de energie electrică
Problemele din rețeaua de distribuție au fost raportate în comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri. În total, aproximativ 1.750 de consumatori au rămas fără alimentare cu energie electrică.
Intervențiile sunt în desfășurare, însă, până la acest moment, nu a fost anunțată o oră estimativă pentru reluarea furnizării energiei electrice. De asemenea, nu a fost precizată cauza exactă a defecțiunilor înregistrate.
Întreruperile au fost semnalate în timpul unui episod de vreme severă, caracterizat prin intensificări puternice ale vântului. Deși condițiile meteorologice pot favoriza apariția unor avarii la rețelele electrice, autoritățile nu au confirmat că rafalele au provocat direct defecțiunile din cele 11 localități.
Cod roșu de vânt în Vrancea. Rafalele pot depăși 140 km/h în zonele montane
Județul Vrancea se află sub avertizare meteorologică de Cod roșu pentru intensificări puternice ale vântului, valabilă vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 01:00-10:00.
Conform avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, viteza vântului poate depăși 90 km/h în mai multe zone ale județului. La altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele pot ajunge la 120-140 km/h sau chiar pot depăși aceste valori.
Din cauza riscurilor generate de fenomenele meteorologice, autoritățile au luat și măsuri preventive. Cursurile cu prezență fizică au fost suspendate în toate unitățile de învățământ din Vrancea până vineri, la ora 12:00, în urma unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Recomandările autorităților pentru populație
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea le recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteo periculoase.
De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu staționeze în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare, care pot fi doborâte de rafalele puternice.
Un avertisment important vizează și cablurile electrice căzute la pământ. Acestea nu trebuie atinse sau apropiate, iar situația trebuie anunțată imediat autorităților.
Intervențiile echipelor de distribuție continuă pentru remedierea avariilor și realimentarea consumatorilor afectați din județul Vrancea.