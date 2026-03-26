Turcia învinge România și spulberă visul Mondialului! „Tricolorii”, eliminați după un meci fără reacție
Turcia - România 1-0
România a fost învinsă de Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, iar visul „tricolorilor” de a ajunge la un turneu final se amână din nou, cel puțin încă patru ani.
Naționala pregătită de Mircea Lucescu a avut o prestație modestă la Istanbul, fiind dominată în cea mai mare parte a jocului de echipa gazdă. Turcii au controlat ritmul, au pus presiune constantă și au fost mult mai periculoși în ofensivă.
Unicul gol al partidei a venit după o eroare în defensiva României, care a fost taxată imediat de adversari. După acest moment, „tricolorii” nu au reușit să reacționeze, jocul devenind unul previzibil și lipsit de idei.
Singura oportunitate reală de gol a României a fost o lovitură de cap trimisă în bară, în urma unui corner, mult prea puțin pentru pretențiile unui meci decisiv.
După ce au fost conduși, elevii lui Lucescu au adoptat un joc precaut, fără riscuri majore, iar lipsa de agresivitate ofensivă a făcut ca revenirea să fie imposibilă.
Deciziile selecționerului au fost, de asemenea, puse sub semnul întrebării, atât în privința formulei de start, cât și a schimbărilor din timpul jocului, care nu au adus un plus echipei.
În final, România părăsește lupta pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, după un meci în care nu a reușit să se ridice la nivelul mizei.
