Trei copii au fost răniți într-un accident rutier produs aseară

Un accident rutier a avut loc în cursul serii în municipiul Focșani, pe strada Vrancei, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit informațiilor furnizate de Dispeceratul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv o ambulanță de tip C2 cu medic.

Echipajele medicale au identificat patru victime: un adult și trei copii cu vârste de 3, 8 și 10 ani. Toți erau conștienți la momentul evaluării și prezentau traumatisme minore la nivelul membrelor inferioare.

După acordarea primelor îngrijiri la locul accidentului, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani pentru investigații suplimentare și monitorizare medicală. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.