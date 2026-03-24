Tragedie în Focșani: sugar de două luni, găsit în stop cardio-respirator. Medicii nu au mai putut face nimic
Bebeluș mort în condiții suspecte
O intervenție dramatică a avut loc în dimineața zilei de 22 martie 2026, în municipiul Focșani, unde un sugar în vârstă de doar două luni a fost găsit în stare de inconștiență.
Potrivit unui comunicat transmis de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, apelul la 112 a fost făcut în cursul dimineții, iar dispeceratul a direcționat de urgență la fața locului o ambulanță de tip C2, cu medic.
La sosire, echipajul medical a identificat o fetiță de aproximativ două luni aflată în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară avansată, conform protocoalelor pediatrice.
Din păcate, în ciuda eforturilor susținute ale echipei, micuța nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul a fost nevoit să declare decesul. Cazul a fost preluat de poliție și de Serviciul de Medicină Legală, care urmează să stabilească împrejurările și cauza exactă a tragediei. Reprezentanții SAJ Vrancea au transmis condoleanțe familiei îndurerate.
