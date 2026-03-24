Sindicaliștii vrânceni din educație acuză presiuni din partea ISJ si a MEC

Colegiul Național Unirea din Focșani a fost singura unitate liceală din județul Vrancea în care nu s-a desfășurat simularea examenului de Bacalaureat, pe fondul tensiunilor dintre cadrele didactice și autorități.

Decizia vine în contextul nemulțumirilor exprimate de sindicatele din educație. Liderul FSLI Vrancea, Constantin Ionescu, a declarat că presiunile asupra conducerilor școlilor au fost „foarte mari”, însă majoritatea membrilor de sindicat – aproximativ 80% – au ales să nu participe la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

„Nu este o luptă pierdută. În multe unități de învățământ, procedura de organizare a simulărilor nu a fost respectată, ceea ce arată disperarea Ministerul Educației și a Inspectoratul Școlar Județean Vrancea de a organiza aceste examene”, a afirmat liderul sindical.

Acesta a adăugat că sindicatul va continua demersurile pentru abrogarea prevederilor Legii 141/2025, despre care susține că afectează calitatea actului educațional. Totodată, sindicaliștii desfășoară o campanie de strângere de semnături pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar și anunță posibilitatea declanșării grevei generale după sărbătorile de Paște.

Pe de altă parte, inspectorul școlar general, Livia Marcu, a precizat că simularea Bacalaureatului s-a desfășurat în 20 dintre cele 21 de licee din județ. Din cei 2.672 de elevi înscriși, 544 nu s-au prezentat la probe. (C. Irimia)