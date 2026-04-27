Ironie totală după derby: „câinii” au pus sare pe rană Rapidului! Gestul care a aprins internetul

Dinamo București a dominat clar derby-ul cu Rapid București, impunându-se fără emoții într-un meci în care diferența de joc a fost evidentă, mai ales în prima repriză.

Formația pregătită de Željko Kopić a controlat partida și a părut că joacă fără presiune, în timp ce echipa lui Costel Gâlcă nu a găsit soluții. La un moment dat, scorul căpătase proporții, iar singura reușită a giuleștenilor a venit târziu, prin Daniel Paraschiv, care a salvat onoarea.

După fluierul final, dinamoviștii au oferit momentul care a încins rețelele sociale. Jucătorii și membrii staffului s-au fotografiat pe gazon făcând un gest sugestiv, mâinile la urechi, interpretat ca o ironie directă la adresa rivalilor.

Nu toți au intrat însă în joc: Kopić a preferat să rămână rezervat, iar aceeași atitudine au avut-o și Alexandru Musi și George Pușcaș.

Gestul nu este întâmplător și are o istorie recentă între cele două echipe. În sezonul regulat și în turul play-off-ului, Rapid a avut câștig de cauză în confruntările directe.

Într-un meci disputat pe Arena Națională, în februarie, Andrei Borza deschidea scorul și sărbătorea exact în acest mod, ducând mâinile la urechi.

Replica dinamoviștilor nu a întârziat să apară. La scurt timp, într-un duel spectaculos din play-off, Danny Armstrong marca și își reducea adversarii la tăcere cu un gest către tribune, iar apoi Cătălin Cîrjan a dus mai departe „războiul” celebrărilor, imitând exact reacția lui Borza.

Deși acel meci a fost câștigat dramatic de Rapid, după golul decisiv al lui Rareș Vulturar din minutul 85, de această dată Dinamo a avut ultimul cuvânt, inclusiv la capitolul ironii.