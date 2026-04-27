Ofertă surpriză de la Teheran: pace cu SUA, dar fără compromisuri nucleare. Iranul caută sprijin la Kremlin

Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul unor canale de mediere din Pakistan, o nouă propunere care vizează detensionarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Planul ar presupune amânarea discuțiilor sensibile privind programul nuclear pentru o etapă ulterioară, în încercarea de a ajunge mai rapid la un acord de bază.

Inițiativa vine într-un moment în care negocierile sunt blocate, iar la nivelul conducerii de la Teheran există divergențe privind eventualele concesii pe tema nucleară.

Potrivit unor surse citate de Axios, inclusiv un oficial american, strategia iraniană ar încerca să ocolească acest subiect sensibil pentru a debloca dialogul diplomatic.

În paralel, la Washington sunt în curs evaluări la cel mai înalt nivel. Fostul președinte Donald Trump este așteptat să convoace luni o reuniune în Camera de criză, alături de principalii săi consilieri pe securitate națională și politică externă, au declarat oficiali americani.

Situația s-a complicat și mai mult după weekend, când vizita ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, în Pakistan nu a produs rezultate concrete.

Casa Albă a transmis că nu va purta negocieri prin intermediul presei și a reiterat poziția fermă a SUA: orice acord trebuie să protejeze interesele americane și să împiedice definitiv Iranul să dezvolte arme nucleare.