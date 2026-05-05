Revenire bombă la Rapid București?! Marius Șumudică, pe lista clubului. Ședință de urgență pentru viitorul lui Costel Gâlcă

Situația de la Rapid București este tot mai tensionată, iar următoarele ore pot aduce schimbări importante pe banca tehnică. Înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-2 cu CFR Cluj, a amplificat presiunea asupra antrenorului Costel Gâlcă.

Conducerea clubului urmează să se reunească într-o ședință de urgență, în care vor fi analizate două scenarii clare: continuarea cu actualul tehnician sau producerea unui „șoc” înainte de finalul sezonului.

Prima variantă vizează păstrarea lui Gâlcă, care, în ciuda rezultatelor slabe, cinci înfrângeri în ultimele șase etape, încă se află, teoretic, în obiectiv. Un argument important în favoarea sa este clauza de reziliere, evaluată la aproximativ 200.000 de euro.

A doua opțiune luată în calcul este schimbarea antrenorului, în încercarea de a salva finalul de sezon și de a menține șansele la calificarea în cupele europene.

Pe lista posibililor înlocuitori se află și Marius Șumudică, liber de contract după despărțirea de Al Okhdood. Tehnicianul a mai antrenat Rapid recent, plecând tot spre finalul unui play-off.

Surse din interiorul clubului indică o îngrijorare tot mai mare în Giulești, existând temeri că menținerea actualei formule ar putea compromite complet obiectivele sezonului.

Decizia finală urmează să fie luată de acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu, într-un moment considerat crucial pentru viitorul echipei.