Reforma administrativă anunțată la nivel național nu va produce concedieri în cele 30 de primării conduse de liberali din Vrancea.

Este concluzia prezentată de conducerea PNL Vrancea, în urma unei analize interne.

Președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, alături de subprefectul Liviu Macovei, au prezentat rezultatele unei evaluări realizate în cele 30 de unități administrativ-teritoriale conduse de primari liberali. Potrivit acestora, impactul măsurilor de reducere a personalului din administrația publică va fi unul egal cu zero.

Mai exact, doar 8 angajați din aceste primării ar urma să iasă din sistem, însă nu prin concediere, ci prin pensionare, în cursul anului viitor. În aceste condiții, liderii liberali susțin că reforma administrativă nu va duce la pierderi de locuri de muncă în administrațiile locale conduse de PNL din Vrancea. Trebuie adăugat faptul că la nivelul județului Vrancea sunt 73 de UAT-uri.

„Nu vorbim până la urmă despre disponibilizări, ci despre o ajustare naturală a personalului, prin pensionări. Din cele 2800 de posturi din organigrama actuală trebuie să rămână 1989 însă aproape 1000 nu sunt ocupate, deci vorbim de o reducere de circa 900 de posturi la nivelul tuturor celor 73 de UAT-uri. În ceea ce privește cele 30 de UAT-uri conduse de primarii PNL, vor trebui reduse doar 8 posturi care sunt ocupate, restul fiind pe hârtie, în organigramă, însă și acelea vor dispărea în 2027 prin pensionare, nu prin concediere.”

Analiza vine în contextul măsurilor de eficientizare a aparatului bugetar anunțate la nivel guvernamental, care au stârnit îngrijorări în rândul angajaților din sectorul public. Reprezentanții PNL Vrancea dau asigurări că activitatea administrațiilor locale nu va fi afectată, iar serviciile publice vor funcționa în condiții normale.