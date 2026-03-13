Primarul de la Panciu, Nicolai Mărăscu (PNL), a scăpat de procesul de corupție ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale

Instanța a decis încetarea procesului penal în cazul primarului orașului Panciu, Nicolai Mărăscu, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

La fel a procedat și cu ceilalți inculpați din dosar. Edilul era judecat pentru că ar fi intervenit în aranjarea unui concurs derulat în decembrie 2020, privind postul de casier al Pieței Obor din localitate. Magistrații au constatat însă că termenul legal de tragere la răspundere penală a fost depășit. În aceste condiții, instanța a dispus încetarea procesului penal față de inculpat, care nu are antecedente penale.

Decizia instanței nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției sau nevinovăției, ci constată faptul că faptele nu mai pot fi judecate din punct de vedere penal, deoarece a intervenit prescripția răspunderii penale.