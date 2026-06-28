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Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, anunță că va demisiona și va convoca alegeri anticipate

Aleksandar Vucic / foto: Profimedia

Aleksandar Vucic / foto: Profimedia

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 07:49

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat sâmbătă că va demisiona în următoarele săptămâni și că vor fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Demisia vine după un an și jumătate de proteste care au dominat țara.

Aleksandar Vucic a anunțat, în cadrul unui miting organizat de susținătorii săi la Belgrad, că va renunța la funcția de președinte în următoarele săptămâni, fără a preciza o dată exactă pentru demisie. 

„Voi fi președinte doar câteva săptămâni, apoi voi demisiona”, a spus șeful statului, citat de Reuters

Liderul sârb a anunțat, de asemenea, organizarea unor alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, deși mandatul său actual expiră abia la mijlocul anului 2027. 

Totodată, el a afirmat că se va implica în campania Partidului Progresist Sârb  pentru a contribui la victoria formațiunii în viitoarele scrutinuri.
Demisia președintelui sârb vine după aproximativ 18 luni de proteste anticorupție conduse de studenți, declanșate de prăbușirea unui acoperiș proaspăt renovat la o gară din Novi Sad. 

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