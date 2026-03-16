Premiile Oscar 2026: cum a arătat covorul roșu. Cele mai frumoase ținute ale vedetelor
Premiile Oscar 2026
Covorul roșu de la Premiile Oscaruri 2026 ne-a oferit rochii spectaculoase, apariții atent construite și câteva ținute care au întors imediat toate capetele.
Printre vedetele care au atras instant atenția s-au numărat Emma Stone, Nicole Kidman, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Rose Byrne și Auliʻi Cravalho. Au fost de toate: alb strălucitor, roz dramatic, verde intens, pene, trenă lungă și multă eleganță clasică dusă într-o zonă mai modernă.
Emma Stone a mers pe o apariție all-white, una dintre cele mai curate și mai puternice ale serii. Rochia ei strălucitoare, cu decolteu adânc și spate gol, a mizat pe efectul de eleganță fără exces.
Nicole Kidman a ales o rochie Chanel în tonuri crem și roz pal, fără bretele, cu bustieră peplum și detalii din pene.
Jessie Buckley a ales o rochie Chanel roz și roșie, cu umerii goi și trenă amplă.
Teyana Taylor a îmbrăcat o rochie transparentă alb-negru, cu sclipici și trenă din pene.
Chase Infiniti a mers pe o rochie lavandă Louis Vuitton, cu fustă din tul în straturi și un decolteu adânc.
Felicity Jones a atras privirile într-o rochie galben-unt, cu detalii perlate, într-una dintre cele mai delicate apariții ale serii.
În aceeași zonă a rafinamentului au intrat și Zoe Saldana, într-o rochie lejeră din mătase, plus Elle Fanning, care a mers pe un look cu aer de mireasă.
Pe zona de strălucire, Ejae și Rei Ami au mers pe auriu, Wunmi Mosaku a ieșit în evidență într-un verde cu sclipiri, iar Bella Thorne a mizat pe transparențe negre și pene.
Demi Moore a ales, la rândul ei, o creație lungă cu pene, una dintre cele mai dramatice ale serii.
