ONU trage un nou semnal de alarmă: pragul de 1,5°C ar putea fi depășit în doar câțiva ani. Ce urmează după

Publicat 2 sept. 2026, 09:54 Sursă Realitatea.net

Lumea se apropie de o perioadă în care temperatura medie globală va trece peste limita de 1,5°C față de nivelurile preindustriale, avertizează UNEP. Chiar și o depășire temporară ar putea intensifica fenomenele extreme și provoca pierderi greu de recuperat.

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