Două nave s-au ciocnit în Marea Marmara. Căutare amplă pentru 10 membri ai echipajului - VIDEO

Operațiune amplă de căutare și salvare în largul orașului Silivri, după ce două nave sub pavilion turcesc s-au ciocnit în timpul nopții. Una dintre nave nu prezintă avarii vizibile, însă echipele de intervenție nu au reușit să ia legătura cu cei 10 oameni aflați la bordul celeilalte.
Două nave comerciale s-au ciocnit în Marea Marmara, la aproximativ 29 de kilometri în largul coastei orașului Silivri, iar contactul cu una dintre ele și cu cei 10 membri ai echipajului său a fost pierdut. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare.
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Guvernatorul Istanbulului a anunțat că în coliziune au fost implicate navele ALSU și TUĞBERK İMAMOĞLU, ambele sub pavilion turcesc. Primele verificări au arătat că ALSU nu prezenta daune vizibile, însă situația celeilalte nave rămâne neclară.
Cum s-a produs accidentul din Marea Marmara
Potrivit informațiilor transmise de autorități, nava comercială ALSU se deplasa de la Kocaeli către Aliağa în momentul în care s-a ciocnit cu TUĞBERK İMAMOĞLU, care plecase din portul İskenderun și avea ca destinație Karadenizereğli. Coliziunea s-a produs în largul orașului Silivri, în timpul nopții, notează Haberturk.com.
La scurt timp după accident, în zonă au fost trimise numeroase unități navale ale Gărzii de Coastă și ale Comandamentului Marmara și Strâmtorilor, precum și elicoptere ale Gărzii de Coastă. Echipele încearcă să localizeze nava TUĞBERK İMAMOĞLU și să stabilească situația celor aflați la bord.
Conform evaluărilor inițiale făcute de echipele ajunse în zonă, ALSU nu prezenta avarii vizibile. În schimb, autoritățile nu au reușit să stabilească legătura cu TUĞBERK İMAMOĞLU și nici cu cei 10 membri ai echipajului său.
Ultimul semnal cunoscut al navei TUĞBERK İMAMOĞLU a fost înregistrat la intrarea în Strâmtoarea Dardanele. Operațiunile de căutare și salvare continuă în Marea Marmara, cu mijloace navale și aeriene mobilizate în zonă.
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Ce se știe despre cele două nave
TUĞBERK İMAMOĞLU este o navă de marfă generală care navighează sub pavilion turcesc. Are o lungime totală de 89,98 metri și o lățime de 12,8 metri.
ALSU este o navă-cisternă destinată transportului de produse petroliere și chimice și navighează, de asemenea, sub pavilion turcesc. Nava are o lungime totală de 90,84 metri și o lățime de 13 metri.