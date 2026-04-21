Actualitate· 1 min citire
Noi atacuri cu drone în Ucraina: bilanț tragic în Dnipro și Harkov
21 apr. 2026, 08:19
Actualizat: 21 apr. 2026, 08:19
Război în Ucraina
Articol scris de Scris de Realitatea de Vrancea
Sursă: realitatea.net
Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra regiunilor Dnipro și Harkov au provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 18, potrivit autorităților ucrainene.
Loviturile au avut loc pe 20 aprilie și au vizat mai multe zone din cele două regiuni, provocând pagube semnificative infrastructurii locale. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a acorda ajutor răniților și pentru a evalua amploarea distrugerilor.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre starea victimelor sau despre țintele exacte ale atacurilor. Aceste noi lovituri vin în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra orașelor ucrainene în ultimele luni.
