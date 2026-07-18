Daniel Udrescu: PAYG și schema Ponzi

Pilonul I - Sistemul public de pensii de tip Pay-As-You-Go (PAYG) este comparat cu o schemă Ponzi (Caritas, FNI, Gerald, Mondo Prosper sau Delphin). Dacă analiza este făcută fără prejudecăți ideologice și fără a porni de la premisa că statul are întotdeauna dreptate sau că orice intervenție publică este frauduloasă, concluzia este mai nuanțată.

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